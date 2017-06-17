Онищенка позбавили можливості користуватися двома газовими родовищами

14 червня столичним Господарським судом Київської області в повному обсязі були задоволені позовні вимоги ГПУ про використання Стрілецького і Архангельського газових родовищ компаніями, пов'язаними з швидким народним депутатом Олександром Онищенком. Про це інформує replyua.net з посиланням на прес-службу ГПУ.
За даними слідства, в березні 2014 року, між ПАТ «ДАТ« Чорноморнафтогаз» і ПрАТ «Пласт» відбулося укладання договору про спільну діяльність з об'єднання своїх зусиль для видобутку газу.
Згідно з умовами договору, ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз» внесено в спільну діяльність право користування газовими родовищами. ПрАТ «Пласт» зобов'язувався внести 71 млн. грн.., з яких вніс лише 1 млн. грн.., при цьому останнє незаконно отримувало від спільної діяльності прибуток в пропорційно більшому розмірі, ніж ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз». Внаслідок цього державою недоотримано близько 20 млн. грн. від продажу газу, видобутого під час здійснення спільної діяльності», - йдеться в повідомленні ГПУ. На думку прокурорів, такі дії ПрАТ «Пласт» свідчать про те, що договір укладався не для досягнення спільної мети, а заради отримання права користування надрами Стрілецького і Архангельського газових родовищ.