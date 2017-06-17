Влада Києва пояснила двократне зростання квартплати підвищенням доходів киян

Комунальні платежі за обслуговування багатоквартирних будинків в Києві, яке проводять комунальні експлуатаційні компанії (ЖЕКи), підняли в середньому з 3 до 5,8 грн. за кв. м через різке зростання збитковості таких підприємств за період після останнього підвищення квартплати в 2011 році. Як інформує replyua.net, про це заявив заступник голови Київської міськдержадміністрації Петро Пантелєєв.
«Два роки ЖЕКи нас просили скорегувати ... Ми відмовляли, тому що є межі платоспроможності людей. Зараз ситуація більш-менш стабілізувалася, і ми змушені йти на такий крок, оскільки зобов'язані зберегти працездатність підприємств і їх працівників, яких вже і так не вистачає», - сказав він на брифінгу в Києві в суботу.
У свою чергу, начальник управління цінової політики департаменту економіки і інвестицій КМДА Василь Яструбинський уточнив, що в Києві понад 11 тис. будинків, з яких влада міста підвищила квартплату для 8,327 тис., у той час, як інші обслуговуються приватними компаніями, ОСББ або ЖБК. Тарифи в них, за його словами, «5-7-8 грн., а в деяких - до 10 грн.» з кращою якістю послуг. Чиновник додав, що середня зарплата в місті з 2011 року зросла з 3,44 тис. грн.. до 10-11 тис. грн.., тариф на електроенергію з - з 0,24 грн. до 1,68 грн. за кВт-год, тарифи на опалення - в чотири рази.