Президент України підписав скасування «закону Савченко»

Глава української держави Петро Порошенко підписав скасування скандального «Закону Савченко», інформує replyua.net . Як повідомили сьогодні у прес-службі президента, законом вносяться зміни до частини 5 статті 72 «Правила складання покарань і зарахування строку попереднього ув'язнення» Кримінального кодексу України, згідно з якими попереднє ув'язнення зараховується судом у строк покарання у разі засудження до позбавлення волі день за день або за правилами , передбаченим в частині 1 цієї статті.
Відповідно до закону, під час призначення покарань, не зазначених в частині 2 статті 72, суд, враховуючи попереднє ув'язнення, може пом'якшити покарання або повністю звільнити засудженого від його відбування. Закон вступає в силу на наступний день після його опублікування.
Раніше стало відомо, що цей закон (законопроект №5534) Верховна Рада України прийняла 18 травня 2017 року 227-ма голосами народних депутатів. Цей закон скасовує так званий «закон Савченко», який набув чинності 24 грудня 2015 року та передбачав, що кожен день попереднього ув'язнення зараховується як два дні основного покарання. За словами міністра юстиції України Павла Петренка, за час дії «закону Савченко» близько 8 тис. небезпечних злочинців вийшли на свободу, близько 2 тис. вчинили повторні злочини та повернулися до тюрем.