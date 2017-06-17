Влада Чернігова хоче давати звання почесного громадянина міста за 2 мільйони євро

Звання «Почесний громадянин Чернігова» пропонують видавати за значний матеріальний внесок (від 2 млн. євро) в соціально-економічний і культурний розвиток міста. Відповідні зміни в положення про присвоєння цього звання погодив виконком Чернігівської міської ради, передає replyua.net.
Підставою для присвоєння звання «Почесний громадянин міста Чернігова» відтепер може стати також вагомий внесок у соціально-економічний розвиток міста, спрямований на відновлення та / або розвиток виробництва, у разі, якщо сума інвестицій перевищує 5 млн. євро, - йдеться в повідомленні міськради. Крім того, це звання можна буде отримати і за меценатську діяльність, спрямовану на розвиток освіти, культури, мистецтва, спорту, охорони культурної спадщини, науки і наукових досліджень, розвитку інфраструктури міста без мети отримання прибутку або іншої вигоди, якщо розмір особистої матеріальної допомоги перевищить 2 млн. євро.
Варто додати, що внести відповідні зміни в положення запропонував мер Чернігова Владислав Атрошенко. За його словами, потрібно дивитися по-іншому на успішних людей, як дивиться на них весь цивілізований світ, і крок за кроком змінювати ментальність. «Якщо ми звертаємо увагу на видатних художників, фотографів, діячів мистецтва, то маємо звернути увагу і на бізнесменів, які вкладають свої власні кошти в розвиток нашого міста, а не де-небудь по інших країнах. Це гідно звання «Почесний громадянин міста Чернігова», - сказав мер.