Через бойові дії на Донбасі без води можуть залишитися 750 тисяч дітей – UNICEF

Через загострення бойових дій на сході України не менше 750 тисяч дітей можуть залишитися без доступу до чистої питної води. Про це йдеться в заяві фонду UNICEF, інформує replyua.net. У фонді зазначили, що недавня ескалація збройного конфлікту привела до руйнувань критично важливих об'єктів водопостачання.
«Доступ до води близько 3 мільйонів чоловік на сході України залежить від об'єктів водопостачання, які наразі знаходяться на лінії вогню. Ми припускаємо, що ще більше сімей опиняться без доступу до питної води. Це створює серйозні ризики поширення захворювань і інші небезпеки для дітей», - зазначила регіональний директор UNICEF в країнах Європи і Центральної Азії Афшана Хан.
«Близько 400 тис. чоловік, в тому числі 104 тис. дітей, не мали доступу до води протягом 4 днів на цьому тижні, оскільки обстрілами були зруйновані 2 водоочисні станції на Південно-Донбаському водопроводі. Термінові ремонтні роботи були завершені ввечері 15 червня », - йдеться в повідомленні. Нагадаємо, що раніше в Донецьку були пошкоджені лінії електропередач, які забезпечували енергопостачання міської водоочисної станції, що може привести до того, що доступ до питної води втратять більше одного мільйона чоловік.