Теплая погода в сопровождении гроз: синоптики рассказали о погоде в Украине на ближайшие дни

По информации Укргидрометцентра, хотя сегодня и завтра почти во всех регионах Украины ожидается дождливая и прохладная погода в сопровождении гроз, начиная со следующей недели она резко измениться и станет гораздо теплее. Об этом передает replyua.net.
Так, сегодня во всех областях страны синоптики ожидают ливневые дожди. В западных областях температура воздуха будет прохладной и не поднимется выше показателя 19 градусов. Что касается остальных регионов Украины, то столбики термометра покажут в пределах 19 – 21 градус тепла. В Киеве температура воздуха будет колебаться в пределах 18 – 20 градусов тепла. Такая же дождливая погода ожидается и завтра. Немного теплее станет на Западе Украины – от 19 до 21 градуса. Такой же температурный режим ожидается и в северных и центральных областях. В Киеве температура воздуха составит в пределах 20 градусов. Теплее всего завтра будет в восточных и южных областях - от 21 до 24 градусов тепла.
Летняя погода на Западе и Севере установится с 19 июня, когда дождевой циклон покинет указанные территории, разве что будет еще немного облачно. В Киеве погодные условия будут аналогичными. Что касается температуры воздуха, то она будет колебаться в пределах 24 – 28 градусов тепла.