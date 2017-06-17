В Киеве состоится важное событие по безопасности в Украине при участии НАТО

В украинской столице в период с 3 по 5 июля текущего года будет проводиться семинар на тему: «Безопасность и стабильность в Украине и Черноморском регионе». Как сообщает replyua.net, среди участников столь важного мероприятия будут представители Парламентской ассамблеи НАТО, а украинскую сторону будут представлять президент Петр Порошенко, спикер парламента, глава внешнеполитического ведомства и секретарь СНБО. Соответствующую информацию в интервью «Обозревателю» предоставил Юрий Романюк, возглавляющий Всеукраинскую общественную организацию «Украина в НАТО».
По его словам, ожидается проведение торжественного заседания, посвященного двадцатой годовщине с момента подписания договора, предусматривающего особое партнерство межу Киевом и Альянсом.
Кроме того, на 9 июля запланирован визит в Украину Йенса Столтенберга, генсека НАТО. Вместе с тем, по словам Романюка, ничего существенного от данного мероприятия ожидать не стоит, в частности, принятия важных решений. «Итогом подобных событий в большей степени является совместная декларация и заявления, а не какие-то материально-технические решения», - рассказал эксперт.