СБУ затримала мешканця Павлограду, який розповідав про можливість користування російськими соцмережами

Співробітникам СБУ вдалося викрити жителя Павлограда Дніпропетровської області, який був адміністратором сепаратистських спільнот в російській соціальній мережі «Вконтакте». Про це повідомляє replyua.net з посиланням на прес-службу відомства.
Правоохоронці встановили, що в 2016 році на чоловіка «вийшли» представники російських спецслужб, які запропонували йому адмініструвати і наповнювати антиукраїнське співтовариство в Інтернеті. Зловмисник, який є прихильником так званого «руського міру», погодився вести інформаційну гібридну війну, розв'язану РФ проти України. Співробітники спецслужби задокументували, що за вказівкою кураторів адміністратор розміщував статті, фотографії та відеоматеріали із закликами до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу. У матеріалах, зокрема, стверджувалося що Україна є частиною Росії, а українська армія - недієздатна.
Під час обшуків за місцем проживання сепаратистського адміністратора оперативники СБУ виявили мобільні пристрої з доказами співпраці з російськими спецслужбами. Серед останніх вказівок, отриманих зловмисником від кураторів, було активне розповсюдження тенденційних новин про блокування окремих російських інтернет-ресурсів та інструкції щодо обходу заборони через використання VPN-сервісів.