Демографічна ситуація в Україні: кількість народжених на 42 людини менше, ніж померлих

У відповідності до інформації станом на перше травня поточного року, кількість населення України склала 42 мільйони 502 тисяч чоловік, інформує replyua.net з посиланням на УНІАН За даними Державної служби статистики України, це на 82,8 тис. чоловік менше, ніж було на початок року.
У січні-квітні 2017 року Україна народилось 116 907 дітей, в той час як за аналогічний період 2016 року цей показник склав 128 530 дитини. Також протягом зазначеного періоду відзначалося природне скорочення населення на 85 387 осіб, тоді як в січні-квітні поточного року цей показник склав 74 379 чоловік. При цьому число осіб, котрі приїхали до країни, перевищила кількість тих, хто виїхав з країни на 2 612 осіб у січні-квітні поточного року, за аналогічний період 2016 року цей показник склав 6 256 осіб.
У Держстаті відзначають, що залишається істотним перевищення числа померлих над числом народжених: на 100 померлих - 58 народжених Дані наводяться без урахування анексованого Криму та районів проведення антитерористичної операції, а чисельність населення оцінюється лише без урахування території Криму.