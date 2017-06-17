Затриманий у справі Вороненкова був водієм кілера

В п’ятницю, 16 червня, у Голосіївському суді Києва було озвучено рішення затримати на наступні 2 місяці звинуваченого у причетності до вбивства російського політика Дениса Вороненкова Ярослава Тарасенка, інформує replyua.net з посиланням на Новое время.
За даними журналістів, затриманий житель Павлограда виявися водієм чоловіка, який і вбив колишнього депутат Держдуми Росії. Сторона обвинувачення озвучила під час засідання довідку щодо пересування Тарасенка по столиці в день скоєння злочину. Відомо, що він того дня перебував у Києві і не просто знаходився в місті, а підвіз на автомобілі марки Lanos кілера Павла Паршова на місце злочину. Однак захист Тарасенка відкидає озвучені прокурором обвинувачення.
Варто нагадати, що напад на російського політика, який в грудні минулого року отримав український паспорт та переїхав з сім’єю до Києва, було здійснено 23 березня 2017 року в центрі столиці. Вороненков виходив з готелю тоді, коли до нього підійшов нападник, який виявився кілером Павлом Паршовим, і почав стріляти в чоловіка. Охоронець політика застосував зброю у відповідь. В результаті отриманих поранень Паршов помер в лікарні.