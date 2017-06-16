У Вконтакте остаточно оголосили про закриття київського офісу

Представники соціальної мережі Вконтакте підтвердили інформацію щодо закриття українського офісу російського ресурсу в Києві, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.
Відповідну інформацію журналістам надав прес-секретар київського офісу Вконтакте Влад Леготкін. Він зауважив, що до такого рішення керівництво компанії прийшло через санкційні обмеження, що були місяць тому запровадженні української владою. Повідомлення про закриття офісу Вконтакте з’являлися в кінці травня, однак тоді представник ресурсу Євген Красніков не міг прокоментувати цю інформацію. Щоправда відомо, що деяких спеціалістів, зокрема, які працюють з рекламою, можуть перевести до московського офісу Вконтакте.
Варто нагадати, що раніше аналогічне рішення щодо закриття власних офісів в Києві та Одесі прийняли представники російської компанії Яндекс. Керівництво компанії відмітило, що на даний момент всі рахунки Яндексу заблоковано і вони не мають змогу утримувати штат. Однак співробітникам київського та одеського офісів Яндексу, за словами керівництва, запропонували перевестись до іноземних підрозділів компанії.