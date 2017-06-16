У СБУ затримали сепаратиста, який вчив користуватись VPN

Співробітниками Служби безпеки України було затримано мешканця Павлограда, що на Дніпропетровщині, який був адміністратором в антиукраїнських спільнотах у Вконтакте та поширював на цьому ресурсі інструкції, як обійти блокування російських сайтів, використовуючи VPN, інформує replyua.net з посиланням на Новое время.
Співробітники української спецслужби встановили, що в минулому році з чоловіком почали контактувати представники спецслужб Російської Федерації. Вони запропонували українцю вести антиукраїнські спільноти Вконтакте. Діючи відповідно до вказівок кураторів, чоловік публікував статті, знімки та відео, в яких містилися відкриті заклики до насильницьких змін та повалення конституційного ладу. Зокрема, в численних опублікованих дописах наголошувалось, що Україна є виключно складовою Російської Федерації, а українські Збройні Сили недієздатні.
Крім того, в СБУ мають інформацію, що куратори з Москви надсилали українцю-сепаратисту дані про обхід блокування російських сайтів, які варто поширювати в соціальних мережах. Нині щодо чоловіка було відкрито кримінальне провадження.