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Порошенко пообіцяв підвищити пенсії

Порошенко пообіцяв підвищити пенсії
Український президент Петро Порошенко заявив, що вже восени цього року буде збільшено пенсії, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.

Глава держави зауважив, що він дав доручення представника Кабінету міністрів збільшити розмір пенсійних виплат та скасувати їх оподаткування. Порошенко на засіданні Національної ради реформ відмітив, що урядовці мають проаналізувати, чи можливо забезпечити підвищення пенсій не в грудні, як було анонсовано раніше, а в листопаді чи навіть в жовтні. Також президент наголосив, що це є неприйнятно обмежувати пенсії для тих пенсіонерів, які працюють. За словами Петра Порошенка, українська влада не зацікавлена в тому, аби пенсіонери припиняли працювати, а навпаки «це неприпустимо вичавлюти їх з роботи». Наостанок президент відмітив, що вже в 2017 році можливо осучаснити українські пенсії.

Варто нагадати, що раніше керівник Міністерства соціальної політики України Андрій Рева заявив, що для нормального життя українським пенсіонерам необхідна пенсія розміром щонайменше чотири тисячі гривень.
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