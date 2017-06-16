Мадлен Олбрайт підтримала надання Україні летального озброєння

Український президент Петро Порошенко провів зустріч з делегацією Національного демократичного інституту США на чолі з головою Ради директорів цієї організації, колишнім Державним секретарем США Мадлен Олбрайт, інформує replyua.net з посиланням на прес-службу президента України.
«Мадлен Олбрайт наголосила на важливості надання Україні оборонної зброї з метою забезпечення законного права суверенної держави на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН», - сказано в повідомленні. Під час зустрічі Порошенко висловив вдячність американській стороні за послідовну підтримку України в протидії російській агресії і реалізації демократичних реформ в країні. Президент України також поінформував представників НДІ про подальше загострення ситуації на Донбасі через провокаційних дій Російської Федерації та контрольованих нею бойовиків.
Мадлен Корбел Олбрайт - американський дипломат, народилася 15 травня 1937 року в Прага (тодішня Чехословаччина, нині Чехія). У 1997-2001 роках обіймала посаду держсекретаря США, нині очолює раду директорів Національного демократичного інституту США (НДІ).