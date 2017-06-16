Наближений до Януковича олігарх почав експорт вугілля з окупованих територій Донбасу

Сергій Курченко, який є засновником групи ВЕТЕК та належить до близького кола осіб колишнього президента Віктора Януковича, почав займатися експортом вугілля з окупованих територій українського Донбасу, інформує replyua.net з посиланням на Новое время.
За даними журналістів, експортований з захоплених територій російськими бойовиками антрацит збувають здебільшого в Туреччину. Відомо, що постачання вугілля почались в квітні, однак стали системними з травня-червня. На даний момент кожного місяця до Туреччини направляються по 5-6 суден, кожне з яких везе до 20 тисяч тонн вугілля групи «а». Операціями щодо вугілля з Донеччини та Луганщини від імені олігарха Курченка опікуються декілька компаній. Зокрема, серед них ТОВ «Петролеум капітал», що офіційно зареєстровано в російському місті Нижній Новгород.
Відомо, що вугілля вивозять з українських територій через залізничну станцію Квашино до російської станції Успенська. Звідти антрацит постачають у порт Ростов-на-Дону і надалі доправляють до турецького порту Мерсін.