Холодницького призначили на посаду віце-президента Федерації футболу України

Президента Федерації футболу України, нардепа від фракції «Блок Петра Порошенка» Андрія Павелка переобрали на пост президента ФФУ, а одним з трьох віце-президентів обрано керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький. Як інформує replyua.net, відповідне рішення було прийнято делегатами конгресу Федерації в п'ятницю в Києві в рамках зміни організаційно-правової форми ФФУ.
Павелко наголосив, що Холодницький буде першим віце-президентом ФФУ для того, щоб посилити боротьбу з корупцією в футбольній сфері України. Більше того, на конгресі було обрано 8 віце-президентів федерації, серед яких заступник голови адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв, народні депутати Сергій Куніцин, Олександр Герега, підприємець, співвласник української пивоварної компанії «Перша приватна броварня» Андрій Мацола. Під час проведення конгресу, відповідно до вимог законодавства, громадська організація «Федерація футболу України» була перейменована в громадська спілка «Федерація футболу України».
Нагадаємо, раніше голова Державної фіскальної служби Роман Насіров, якого тимчасово відсторонили від виконання обов'язків через підозри в корупції, очолив Федерацію дзюдо України.