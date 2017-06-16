Касьянов розповів, що треба робити для деокупації Донбасу за хорватським сценарієм

Для того, щоб діяти на Донбасі по хорватському сценарієм, треба відповідним чином підготувати армію і багато працювати з населенням. Як передає replyua.net, таку думку в інтерв'ю журналістам висловив волонтер Юрій Касьянов, коментуючи заяву прем'єр-міністра Володимира Гройсмана про вирішення конфлікту на Донбасі по хорватському сценарієм.
«А Гройсман не говорив, що ми збираємося на Марс полетіти? Він може. Я думаю, влада робить такі патріотичні, ультрапатріотичним заяви для того, щоб показати, що вона на цьому полі патріотизму, шовінізму працює і готова всіма силами побороти агресора, продемонструвати свою непримирення до агресії, згуртувати навколо себе патріотичні, псевдо-патріотичні сили. А потім просто все спустити на гальмах і реінтегрувати окуповану частину до складу України, на правах який-небудь «ДНР» або Абхазії. Для того, щоб діяти за хорватським сценарієм, треба відповідним чином мати відповідний бойовий світогляд. Треба підготувати армію. Найголовніше, потрібно багато працювати з населенням, підтримувати реальний патріотизм у людей і навіть, певною мірою, шовінізм, для того, щоб люди розуміли, що це єдиний спосіб вирішити цю проблему. Люди повинні бути готові до жертв, до крові, до страждання. У нас цього нічого немає. Заявляти можна все що завгодно, аж до того, що ми полетимо на Марс. Гройсман може і таке заявити», - сказав Касьянов.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що Україна повинна проводити реінтеграцію тимчасово окупованих територій Донбасу по хорватському сценарієм.