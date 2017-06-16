СБУ затримала представника «Правого сектору» у справі Вороненкова

Напередодні, 15 червня, у активіста «Павлоградської самооборони» Ярослава Тарасенка провели обшуки. До його дому в Павлограді під'їхала група співробітників Служби безпеки України, бійців «Альфа» і представників прокуратури з Києва, повідомляє replyua.net з посиланням на Павлоград.dp.ua.
«Конкретно, у якій справі проводяться обшуки, нам не відомо, постанову суду не бачили. Я сподіваюся, що незабаром ми її побачимо і отримаємо всю інформацію», - заявив керівник штабу громадського формування« Павлоградська самооборона »Сергій Тищенко. У Національному корпусі наголосили, що цивільна дружина Ярослава не змогла потрапити до будівлі, у якій відбувався обшук, люди в формі закрилися у неї в квартирі і вирвали дзвінок.
«На вимогу господині впустити її в квартиру в якій вона проживає, їй відмовили відмовою і пояснили:« Як закінчимо заходите, Ярослава побачите коли будемо виводити». Бійці в камуфляжній формі ніяк не представившись і не надавши жодних документів і протоколів сім'ї, посадили потерпілого в машину і швидко поїхали в невідомому напрямку, не надавши жодних пояснень! »- йдеться в повідомленні Нацкорпусу в Facebook.