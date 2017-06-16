Під час виходу з СІО НАБУ затримало Пісного, якого Савченко хотіла взяти на поруки

Валерій Пісний, якого обвинувачують у «газовій справі Онищенка», не встиг насолодитися свободою – під час виходу з Лук'янівського СІЗО його затримав спецназ Національного антикорупційного бюро, передає replyua.net з посиланням на Громадське. «Обвинуваченого у «газовій справі Онищенка» Валерія Пісного випустили з Лук'янівського СІЗО у зв’язку із завершенням терміну його утримання за підозрою. Однак опівночі його відразу ж знову затримав спецназ Національного антикорупційного бюро за новою підозрою», - йдеться в повідомленні.
Поруч із будівлею СІЗО стояло 3 мікроавтобуси НАБУ зі спецназом і дві «швидкі». Після цього Пісного повезли до НАБУ для слідчих дій, а після цього - в ізолятор тимчасового утримання.
У прес-службі НАБУ зазначили, що Пісного затримали в рамках кримінального провадження за фактом розкрадання газового конденсату. «У процесі розслідування кримінальної виробництва за фактом розкрадання газового конденсату, який видобувався за договорами про спільну діяльність з ВАТ« Укргазвидобування »затримали особу, яка є обвинуваченим у іншому виробництві - направленому до суду так званої« газової справи»,- повідомили в НАБУ. Нагадаємо, що до суду передано обвинувальні акти на 8 фігурантів «газової справи». 15 червня у Пісного закінчився термін запобіжного заходу, зокрема утримання під вартою.