ЗМІ розповіли історію бійця АТО, який покінчив життя самогубством в метро Києва

Молодого чоловіка, який покінчив життя самогубством на станції метро «Академмістечко» в Києві, звали Микола Сидорчук, він був офіцером Збройних сил України і пройшов АТО на Донбасі. Як передає replyua.net з посиланням на «Наш день», про це розповіла однокласниця покійного Інна Мечик. За словами дівчини, Сидорчук народився в селі Малі Вікнини Тернопільської області, закінчив Національну академію сухопутних військ імені Петра Сагайдачного і продовжив службу командиром взводу 101 окремої бригади охорони Генерального штабу ЗСУ.
Також Мечик зазначила, що в день трагедії він повинен був піти на обстеження до лікаря, оскільки після АТО страждав від страшного головного болю.
«Я не знаю, що він бачив в АТО, я не знаю, що він там відчував, я можу лише уявити біль його серця, яке пропускало через себе жорстоку і несправедливу смерть побратимів. У свої 23 роки Коля жив в середовищі, в якій запах повітря було насичене смертю, де до сих пір панує несправедливість і брехня. Він переживав це один, всім говорив, що все добре, про війну розповідати не хотів, намагався вберегти дорогих йому людей від важкої правди», - розповіла вона. Раніше стало відомо, що молодий чоловік 8 червня скоїв суїцид на станції «Академмістечко», поки його родичі купували жетони.