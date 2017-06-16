Стало известно об «успехах» строительства «Стены» Яценюка

По информации «24 канала», на протяжении трех лет с начала строительства проекта «Стена» на границе России и Украины возвели только триста километров, хотя планировалось две тысячи. Об этом сообщает replyua.net. Журналисты подчеркивают, что строительство на отдельных участках вообще не начинали. Среди главных причин традиционно называют нехватку финансирования, так как за два года сотрудникам пограничной службы было перечислено 600 миллионов гривен, что равно 17 процентам от предполагаемого.
Со слов Эдуарда Маркова, который является помощником руководителя регионального управления, в 2015 году предполагалось, что будет выделено900 миллионов гривен, однако за год Госпогранслужба получила на счета всего 400 миллионов. В минувшем году предполагалось выделение еще 1 миллиарда 200 миллионов гривен, но за год было перечислено лишь 200 миллионов», – рассказал помощник начальника регионального управления
Что касается текущего года, то для строительства стены на украинско-российской границе был предусмотрено 800 миллионов гривен, однако с января на счета было перечислено 30 миллионов гривен, из которых Восточное региональное управление получило лишь 6 миллионов. Госпогранслужба настаивает на необходимости как можно быстрее заверить строительство стены с учетом непрекращающейся российской агрессии.