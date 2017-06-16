В рейтинге инноваций Global Innovation Index Украина вошла в топ-50

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В рейтинге инноваций Global Innovation Index Украина вошла в топ-50, поднявшись за год на 6 мест. Об этом на своей странице в Facebook сообщает украинский блогер Сергей Марченко. Он пишет, что рейтинг интегральный, традиционно, тянут вниз инфраструктура – 90 место и экономическая среда – 81. Зато бизнес среда, несмотря на плач «зрадофилов», на приличном 51 месте.Блогер подчеркивает, что отдельная беда – война, из-за нее политическая стабильность на 124 месте из 127 стран. Зато дальше все гораздо веселей. Человеческий капитал – 41! «Украинские #HR! Вы – лучшие! Мало кто понимает, с какими трудностями вы регулярно сталкиваетесь, но как же круто вы работаете. Респект!», – написал блогер. Знания и технологии – 32 место! Сергей Марченко отмечает, что нам рассказывают, что мы моем унитазы, а мы запускаем ракеты в космос и делаем отличные ИТ-стартапы.«Наконец, вишенка на торте – рейтинг инновационной эффективности. Насколько эффективно внедряются инновации – 11 место среди 127 стран! И знаете откуда это результат? Это в первую очередь, система Prozorro, перевернувшая отношения в госзакупках с головы на ноги и отмеченная множеством международных наград. А мы не такие убогие, как нас представляют и как мы иногда сами себя оцениваем. Умная страна. Пусть, пока бедная, но есть ум – деньги придут», – подытожил блогер.