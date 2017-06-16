Блогер: Кабмин через социальную рекламу начал пропаганду коммунизма

Общественный активист Павел Себастьянович в своем блоге пишет, что сегодня в общественных местах страны, в частности, на вокзалах, можно увидеть мелькание рекламных роликов «Держава турбується про тебе», передает replyua.net. Севастьянов подчеркивает, что фактами такой заботы государства о своих гражданах является грядущее повышение пенсий и показатели роста экономики. «Та или иная инициатива, которая исходит от правительства, любые цифры или факты подают в сопровождении лозунга «Держава турбується про тебе».
По мнению эксперта, подобную практику необходимо прекращать, так как в данном случае речь идет о самой настоящей пропаганде коммунизма. Себастьянович подчеркнул, что ватники, поднимаясь на вокзале по эскалатору, посмотрят на монитор и поймут, что не нужно ничего предпринимать и не нужно ни о чем беспокоиться, так как власти страны все, что нужно, уже сделали.
«В эти дни правительство выносит на обсуждение перспективу дифференциации минимальной заработной платы, так как нужно обо всех заботиться— о директорах, инженерах, специалистах, рабочих, бухгалтерах. Ни дня без заботы. Экономист Дуброский в свое время отметил, что как только кто-то сказал «правительство повысило зарплаты» — сразу под суд за пропаганду коммунизма», - отметил эксперт.