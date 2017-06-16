Росія не відмовилася від ідеї захопити Україну – Полторак

Нинішня ситуація на Донбасі свідчить, що Росія не має наміру відмовлятися від планів нападу на Україну. Як інформує replyua.net, про це заявив глава Міноборони України Степан Полторак. «Ситуація на фронті свідчить, що агресор - Російська Федерація - не відмовляється від ідеї захопити нашу країну», - наголосив він під час сьогоднішньої церемонії випуску слухачів Національного університету оборони України імені Черняховського в Києві. Полторак зазначив, що в цих умовах Україні слід продовжувати реформи сектора оборони і зміцнювати армію.
«Саме від того, наскільки професійно кожен з нас, отримуючи знання, буде діяти на своїх посадах, залежить, наскільки швидко ми проведемо реформу ЗСУ. Ми створили нові органи управління, об'єднаних в оперативний штаб, покращили високомобільні війська, поліпшили систему підготовки, змінили систему логістичного забезпечення», - сказав глава Міноборони. За його словами, лише у минулому році на озброєння ЗСУ надійшло 2,5 тис. одиниць нової і модернізованої техніки, 15 тис. одиниць техніки було відремонтовано.
«Ми повинні провести велику роботу, але важливо все те, що ми зробили в питанні підвищення професіоналізації армії. Знання та досвід - саме те, що необхідно для перемоги. А сучасну техніку ми отримуємо і будемо отримувати», - підкреслив він.