Суд прийняв рішення щодо розгляду справи Януковича по суті

У столичному Оболонському районному суді прийняли до розгляду по суті обвинувальний акт у кримінальному провадженні за обвинуваченням екс-президента-України (2010-2014) Віктора Януковича у державній зраді та призначив перше засідання на 10:00 26 червня поточного року. Відповідне рішення прийняла на засіданні в п'ятницю колегія суддів, передає replyua.net.
Суд погодився з позицією сторони захисту про недоцільність на стадії підготовчого засідання вирішувати питання про можливість проведення спеціального (заочного) розгляду цієї справи, тому це питання буде вирішуватися вже при розгляді справи по суті.
У процесі роз’яснення прийнятого рішення, головуючий суддя Владислав Дев'ятко зазначив, що в даний час відсутні підстави для спеціального судового провадження. «Суд погоджується зі стороною захисту, що це питання може бути вирішене за клопотанням сторони обвинувачення або обвинуваченого Януковича вже на самому судовому засіданні, а не на підготовчому», - сказав він. Дев'ятко поінформував, що на засіданні 26 червня суд заслухає обвинувальний акт і буде вирішено питання щодо показань і порядку дослідження доказів, які необхідно вивчити.