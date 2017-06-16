Тука оприлюднив чотири головних тези для припинення АТО

Заступник міністра з питань окупованих територій Георгій Тука назвав головні тези проекту закону «Про особливості державної політики щодо відновлення державного суверенітету України над тимчасово окупованою територією Донецької та Луганської областей». Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, інформує replyua.net.
Він зазначив, що загальними положеннями законопроекту передбачається, що Україна не відмовляється від Мінських домовленостей і залишає пріоритетним пошук мирних шляхів вирішення проблем. У той же час, Тука зазначив, що Україна жодним чином не ставить під сумнів необхідність повернення контролю над своєю територією з міжнародно визнаним кордоном включно. Заступник міністра повідомив, що ідея створення оперативного штабу стосується виключно оптимізацією процесів управління Луганської та Донецькою областями.
«Ті чи інші розмови про те, що Україна «готує наступ», що «Київ вирішив діяти військовим шляхом», все це - лише елемент російської пропаганди, спрямованої на залякування людей і дезінформацію наших міжнародних союзників», - написав Тука. Нагадаєсмо, напередодні секретар РНБО Олександр Турчинов в інтерв'ю ЗМІ заявив, що в Україні потрібно завершити антитерористичну операцію і перейти до нового формату захисту країни від гібридної війни з РФ.