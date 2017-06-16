МАУ: після запровадження безвізового режиму не відбулося буму авіаперевезень

Український авіаційний ринок в найближчому майбутньому повинен вивчати новий попит на перевезення після введення безвізового режиму між Україною і Європейським союзом. Таку думку висловив президент найбільшої української авіакомпаніі- «Міжнародні авіалінії України» (МАУ, Київ) Юрій Мірошников в коментарі журналіста під час запуску рейсу за маршрутом Київ-Будапешт в четвер, передає replyua.net.
«Авіаційному ринку необхідно відстежувати тенденції, вони непередбачувані, не можна сказати як це буде відбуватися. Потрібно відстежувати і працювати в рамках ринкової економіки, відповідати на попит пропозицією. Зараз виникне новий попит, але ми поки не знаємо який, поки ми не побачили якогось божевільного буму»,- сказав він. Тим часом він зазначив, що для громадян України відкрилася можливість використовувати безвіз максимально для того, щоб розширити географію своїх польотів.
«Також потрібно працювати над поліпшенням економічного добробуту, оскільки на жаль, не дивлячись на зняття візового бар'єру, безсумнівно залишаються істотні економічні бар'єри», - додав Мірошников. Як повідомлялося, авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» (МАУ, Київ) з 1 липня введе плату за реєстрацію на рейс на стійці реєстрації в розмірі 20 євро.