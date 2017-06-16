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Пользователей Интернета разгневало заявление Герман о Крыме и дружбе с россиянами

Пользователей Интернета разгневало заявление Герман о Крыме и дружбе с россиянами
В социальных сетях распространяется целая волна возмущений из-за высказываний Анны Герман, бывшей советницы беглого украинского президента Виктора Януковича, относительно аннексии Крыма. Как передает replyua.net, цитату заявления Герман, сделанного ею в прямом эфире телеканала NewsOne, привела на своей странице в Facebook блогер Лиза Богуцкая. По словам бывшего политика, для россиян украинцы не враги, точно так же, как украинцам не стоит называть врагами россиян. Говоря об аннексии Россией Крыма, Анна Герман заявила, что Путин «хотел защитить национальные интересы».

«Ну, как вы знаете, нам нужно думать о будущем. В свое время здесь также были м монголо-татары», - отметила Герман.

«Одним словом, все ясно. Монголо-татары также отстаивали свои национальные интересы, но вражды между украинцами и монголо-татарами не было. Я смотрю на эту даму, и мне приходит в голову мысль, что не там ей подтянули. Если говорить откровенно, смотря на нее, даже не улавливаешь слов. Просто все дефекты пластической хирургии налицо. Они говорят ярче, чем слова», - прокомментировала выступление Герман Богуцкая.
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