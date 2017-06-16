Глава ЄБРР порівняв боротьбу з корупцією в Україні зі спортивною риболовлею

Директор Європейського банку реконструкції та розвитку в країнах Східної Європи і Кавказу Френсіс Маліж назвав боротьбу з корупцією в Україні вкрай неефективною та порівняв її зі спортивною риболовлею. Про це він заявив на форумі З питань Розвитку Української економіки у Києві, інформує replyua.net з посиланням на УНІАН.
«Боротьба з корупцією в Україні схожа на спортивну риболовлю. Спочатку ловлять рибу, фотографуються з нею, а потім відпускають», - стверджує Маліж.. У той же час представник ЄБРР відзначив, що Україна змогла досягти великого прогресу в непрямий боротьбі з корупцією, особливо у фінансовому та енергетичному секторах.
«У непрямій боротьбі з корупцією Україні вдалося досягти суттєвого прогресу. Усунення посередників на газовому ринку дало величезний ефект. Серйозний прогрес є і в фінансовому секторі, очищенні банківської системи», - зазначив Маліж. Раніше в МЗС Німеччини заявляли, що підписаний 27 березня поточного року закон, який вводить обов'язкове електронне декларування для представників громадських організацій, що борються з корупцією, - це крок у невірному напрямку.