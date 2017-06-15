У МОН розповіли про перспективи використання електронних підручників в українських школах

У Міністерстві освіти та науки України заявили, що результати використання під час навчання електронних підручників на Одещині показали, що подібний досвід можна залучити і до інших українських навчальних закладів по всіх країні, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Про це повідомила очільниця МОН Лілія Гриневич, відвідавши з офіційним візитом Одеську область. Вона доповіла, що в цьому році в Одесі відбулося тестування проекту «Інтерактивний електронний підручник», в рамках якого було створено та опубліковано на спецпорталі 42 підручника, що рекомендовані МОН для учнів 7 класів. Гриневич відзначила, що регіональний досвід показав, що варто і надалі працювати в цій сфері і поширювати такі методики і на інші навчальні заклади України. Крім того, міністр зауважила, що наступним етапом має стати розробка мультимедійних додатків для школярів. Гриневич наголосила, що в цих проектах мова йде не просто про переведення паперової версії підручників в електронний формат, а залучення нових інтерактивних методик, які зацікавлять учнів і зміни будуть не тільки в форматі, а й в самому змісті.
Щоправда Гриневич також відмітила, що повністю відмовитись від паперових підручників наразі неможливо, адже не всі школи, особливо сільські, мають доступ до інтернету, так само як не всі школярі забезпечені планшетами. Однак на цьому етапі у МОН пропонують використовувати наявні можливості для дистанційного навчання. Гриневич навела приклад, що завдяки такому змішаному навчанню сільські школярі матимуть змогу отримувати доступ до уроків найкращих українських вчителів.