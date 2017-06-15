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СБУ пропонує карати за російську пропаганду

СБУ пропонує карати за російську пропаганду
У Службі безпеки України пропонують ввести покарання для представників ЗМІ за пропаганду Росії, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.

Зокрема, з подібною ініціативою виступив керівник відомства Василь Грицак. Він пропонує, аби за прояв російської пропаганди в українських медіа було юридично можливо притягти винних до кримінальної відповідальності. Грицак зауважив, що варто дати адекватну відсіч ворогу, поєднати силу права та силу громадської думки в якості зброї проти агресії Російської Федерації в інформаційному просторі. Саме тому у СБУ виступають за якомога скоріше прийняття відповідних законодавчих змін до Кримінального кодексу.

Грицак підкреслив, що нині існує потреба надати фахову правову оцінку тим методам та формам гібридної війни, що використовує Москва. Також голова СБУ вважає, що варто схвалити «акт єдності українських представників преси в боротьбі з ворогом». При цьому варто також бойкотувати п’яту колону Росії, що може намагатись вплинути на українське інформаційне поле. В зв’язку з цим допустимо оголосити подібних осіб персонами нон-грата в українському медіапросторі, додав Василь Грицак.
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