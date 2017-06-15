В Україні почали працювати поліцейські детективи

З 1 червня у восьми регіонах України - Київській, Запорізькій, Львівській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській та Хмельницькій областях – почали реалізовувати пілотні проекти поліцейських детективів. Про це повідомив керівник Національної поліції Сергій Князєв, передає replyua.net з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.
«Ми прийняли рішення, що з 1 червня в восьми регіонах ми починаємо проект «Поліцейські детективи », де близько 90% особового складу підрозділів кримінальної поліції переведено в статус слідчих», - зазначив Князєв. Він додав, що решта працівників кримінальної поліції будуть орієнтовані на виконання безпосередніх обов'язків кримінальної поліції. У тому числі, мається на увазі оперативна і агентурна робота, ведення оперативно-розшукових справ, встановлення невпізнаних трупів і розшук безвісти зниклих осіб. Крім того, до кінця літа буде проведено зріз роботи зазначених підрозділів.
Як пояснив глава МВС Арсен Аваков, експеримент проводиться для встановлення оптимального балансу між інститутом слідчих і інститутом детективів. «Ми займаємося розслідуванням. Є оперативники, які збирають докази і ведуть спеціальні спостереження, і є слідчий, який аналізує факти і намічає кроки. Зараз детектив це об'єднує », - уточнив Аваков.