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В Україні почали працювати поліцейські детективи

В Україні почали працювати поліцейські детективи
З 1 червня у восьми регіонах України - Київській, Запорізькій, Львівській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській та Хмельницькій областях – почали реалізовувати пілотні проекти поліцейських детективів. Про це повідомив керівник Національної поліції Сергій Князєв, передає replyua.net з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.

«Ми прийняли рішення, що з 1 червня в восьми регіонах ми починаємо проект «Поліцейські детективи », де близько 90% особового складу підрозділів кримінальної поліції переведено в статус слідчих», - зазначив Князєв. Він додав, що решта працівників кримінальної поліції будуть орієнтовані на виконання безпосередніх обов'язків кримінальної поліції. У тому числі, мається на увазі оперативна і агентурна робота, ведення оперативно-розшукових справ, встановлення невпізнаних трупів і розшук безвісти зниклих осіб. Крім того, до кінця літа буде проведено зріз роботи зазначених підрозділів.

Як пояснив глава МВС Арсен Аваков, експеримент проводиться для встановлення оптимального балансу між інститутом слідчих і інститутом детективів. «Ми займаємося розслідуванням. Є оперативники, які збирають докази і ведуть спеціальні спостереження, і є слідчий, який аналізує факти і намічає кроки. Зараз детектив це об'єднує », - уточнив Аваков.
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