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Чорновол стверджує, що підозрюваного у її побитті вбили в СІЗО

Чорновол стверджує, що підозрюваного у її побитті вбили в СІЗО
Нардеп Тетяна Чорновол впевнена, що до смерті підозрюваного в її побитті Олега Нетребка, якого знайшли повішеним у СІЗО, причетні сторонні особи. Про це вона повідомила в коментарі ТСН, передає replyua.net.

«Я вважаю, що його вбили. Не обов'язково, що його повісили в камері. Можливо, його довели до цього – погрожували батькам чи родичам, або ще якимось чином. В цьому я переконана», - заявила вона. Чорновол наголосила, що не вважає загиблого організатором свого побиття. Також запевняє, що Нетребко залишився єдиною людиною в справі, завдяки кому слідство могло б вийти на осіб, яких нардеп вважає реальними замовниками і організаторами злочину. Однак нардеп впевнена, що загиблий мовчав через тиск на нього.

«У зв’язку з тим, що я беру участь в справі як потерпіла, я знаю, що Нетребку пропонували угоду зі слідством. І я була готова на будь-які умови, щоб посунутися в справі пошуку організатора і замовника. Навіть якщо він особисто мене бив, мені все одно. Я готова була навіть на його амністію, однак на нього вішали всіх собак, і на угоду зі слідством він не йшов. На нього було дуже сильний тиск. Те, що він в результаті повісився, - це логічно», - каже депутат.
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