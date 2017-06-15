Чорновол стверджує, що підозрюваного у її побитті вбили в СІЗО

Нардеп Тетяна Чорновол впевнена, що до смерті підозрюваного в її побитті Олега Нетребка, якого знайшли повішеним у СІЗО, причетні сторонні особи. Про це вона повідомила в коментарі ТСН, передає replyua.net.
«Я вважаю, що його вбили. Не обов'язково, що його повісили в камері. Можливо, його довели до цього – погрожували батькам чи родичам, або ще якимось чином. В цьому я переконана», - заявила вона. Чорновол наголосила, що не вважає загиблого організатором свого побиття. Також запевняє, що Нетребко залишився єдиною людиною в справі, завдяки кому слідство могло б вийти на осіб, яких нардеп вважає реальними замовниками і організаторами злочину. Однак нардеп впевнена, що загиблий мовчав через тиск на нього.
«У зв’язку з тим, що я беру участь в справі як потерпіла, я знаю, що Нетребку пропонували угоду зі слідством. І я була готова на будь-які умови, щоб посунутися в справі пошуку організатора і замовника. Навіть якщо він особисто мене бив, мені все одно. Я готова була навіть на його амністію, однак на нього вішали всіх собак, і на угоду зі слідством він не йшов. На нього було дуже сильний тиск. Те, що він в результаті повісився, - це логічно», - каже депутат.