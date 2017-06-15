В ОУН відповіли на слова Путіна про батька Медведчука

Богдан Червак, який очолює Організацію українських націоналістів (ОУН), прокоментував сьогоднішню заяву російського президента Володимира Путіна про те, що що батько Віктора Медведчука був активним діячем організації. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, інформує replyua.net.
«Путін заявив, що «батько Медведчука був активним діячем ОУН». Боже, хто тільки не примазується до ОУН. Ось тепер - Медведчук. До речі, не виключаю, що в свій час якийсь «Медведчук» був засланий до ОУН або УПА з конкретною метою - розколоти підпілля, або ж ліквідувати когось із українських націоналістів. Таке РФ практикувала постійно », - написав Червак. Він зазначив, що від таких дій російської влади загинув засновник ОУН Євген Коновалець.
«У «розробці» НКВС - КДБ перебували, фактично, всі видатні діячі ОУН», - додав Червак. Крім того, глава ОУН згадав події під час виборів президента в 2004 році, коли «несподівано з'явилася «ОУН Романа Козака» зі зверненням до Ющенка – «ваша дружина американка» на всіх каналах ТБ. «Існує багато підстав вважати, що тут стирчали вуха Медведчука», - зазначив Червак. Нагадаємо, сьогодні під час трансляції «Пряма лінія» з Володимиром Путіним, президенту РФ задали десятки гострих питань. Більшість з них стосуються корупції в країні і низького рівня доходів.