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Роумінг та вартість навчання: у МЗС анонсували теми наступних переговорів з ЄС

Роумінг та вартість навчання: у МЗС анонсували теми наступних переговорів з ЄС
Очільник Міністерства закордонних справ України Павло Клімкін назвав основні питання, на яких Київ хоче зосередити увагу в наступних переговорах з Брюсселем, інформує replyua.net з посиланням на Новое время.

Урядовець відмітив, що українська сторона нині напрацьовує пропозиції для Європейського Союзу, які стосуються скасування плати за роумінг і можливостей знизити вартість навчання для студентів з України на території країн ЄС. Клімкін зауважив, що є сподівання на те, що до початку проведення саміту Східного партнерства, представники України представлять конкретні ідеї. Слід відмітити, що саміт Східного партнерства відбудеться в листопаді поточного року в Брюсселі. На ньому будуть присутні представники України, Грузії, Білорусі, Вірменії, Азербайджану та Молдови.

Варто нагадати, що раніше інформацію стосовно переговорів з приводу скасування плати за роумінг повідомляв президент України Петро Порошенко під час урочистого концерту з нагоди запуску безвізу. Тоді глава держави наголосив, що мова також йде про запровадження якомога доступніших транспортних сполучень між Україною й країнами Євросоюзу та вихід лоукостів на український ринок.
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Роумінг та вартість навчання: у МЗС анонсували теми наступних переговорів з ЄС

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