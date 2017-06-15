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В Укрзалізниці виділили 100 млн. грн. для придбання неякісних запчастин

В Укрзалізниці виділили 100 млн. грн. для придбання неякісних запчастин
Представникам СБУ вдалося викрити механізм систематичного придбання посадовими особами «Укрзалізниці» неякісної продукції майже на 100 мільйонів гривень, передає replyua.net з посиланням на прес-центр СБУ. Правоохоронці встановили, що чиновники регулярно закуповували контрафактні запасні частини для тягового рухомого складу.

Зазначається, що співробітники Департаменту локомотивного господарства закуповували і експлуатували продукцію неналежної якості. У тому числі, виробничі підрозділи, один з тепловозоремонтних заводів і 7 локомотивних депо використовували неякісні запасні деталі, що сприяло постійному виходу з ладу десятків тепловозів і тривалих простоїв на позапланових ремонтах. У відповідності з цим, в результаті афери посадових осіб «Укрзалізниця» не забезпечила в повному обсязі перевезення продукції металургійних комбінатів. Це призвело до недоотримання державним підприємством доходів, скорочення обсягів валютної виручки і зменшення надходжень до бюджетів усіх рівнів.

Окрім того, у прес-центрі зауважили, що під час обшуків в структурних підрозділах «Укрзалізниці» і офісах комерційних структур оперативники СБУ вилучили документацію, яка підтверджує закупівлю чиновниками неліквідних запчастин.
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