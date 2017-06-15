У Верховній Раді розглянуть можливість фінансування кордону з Росією за рахунок конфіскованих коштів Януковича

Народний депутат від політичної сили «Народний фронт» Андрій Тетерук заявив, що в комітеті з національної безпеки розглянуть можливість виділити з конфіскованих у Януковича коштів 500 мільйонів гривень на облаштування кордону з Російською Федерацією, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Тетерук відзначив, що відповідно до плану облаштування кордону між Україною та Росією в 2015-2016 рр. на Харківщині вдалося обладнати понад 163 кілометри кордону з протиранспортними ровами, контрольно-слідовими смугами, вогневими позиціями та опорними пунктами. Такі ж роботи вдалося провести на 20 кілометрах кордону на Луганщині. Тетерук наголосив, що це вагоме досягнення для України, адже до цього 25 років держава не мала кордону з Росією й це дозволяло різноманітним контрабандистам і бандформуванням перетинати український кордон.
Крім того, парламентар відзначив, що на даний момент вже вдалося сучасно облаштувати частину кордону в Харківській області. В зв’язку з введенням безвізу з ЄС Київ має рішучіше довести цей проект до логічного кінця, наголосив Тетерук.