Журналистка рассказала, какую подлость Садовый преподнес Гройсману, чем вызвал его гнев

Вчера прозвучало очень много обвинений со стороны киевской власти: лично премьер-министра Владимира Гройсмана, который на заседании Кабмина обратился к мэру Львова Андрею Садовому и раскритиковал его за неспособность самостоятельно решить проблему накопления мусора в городе.
Как рассказала в эфире «Громадського радио» журналистка Марьяна Пьецух, реакцию премьера Гройсмана вполне можно понять. Это была психологическая реакция на то, что сделал Андрей Садовый накануне – по его указанию и за его средства поздно вечером на львовскую ратушу вывесили баннер, который теперь видит каждый турист, тем более там есть и английский перевод «Порошенко, Гройсман, остановите мусорную блокаду Львова».
По словам журналистки, если уж говорить о персоналиях, то в отличии от Порошенко, Гройсман дважды приезжал во Львов и занимался вопросом мусора, проводил конкретные переговоры, на которых достигал конкретных договоренностей с западными инвесторами о строительстве мусороперерабатывающего завода. «Возможно, это и было что-то популистское, но с его стороны по крайней мере было видно попытки хоть что-то решить, а теперь он, мне кажется, обиделся, и ситуация еще больше заходить в тупик», – рассказала Марьяна Пьецух.