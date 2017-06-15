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Журналистка рассказала, какую подлость Садовый преподнес Гройсману, чем вызвал его гнев

Журналистка рассказала, какую подлость Садовый преподнес Гройсману, чем вызвал его гнев
Вчера прозвучало очень много обвинений со стороны киевской власти: лично премьер-министра Владимира Гройсмана, который на заседании Кабмина обратился к мэру Львова Андрею Садовому и раскритиковал его за неспособность самостоятельно решить проблему накопления мусора в городе.

Как рассказала в эфире «Громадського радио» журналистка Марьяна Пьецух, реакцию премьера Гройсмана вполне можно понять. Это была психологическая реакция на то, что сделал Андрей Садовый накануне – по его указанию и за его средства поздно вечером на львовскую ратушу вывесили баннер, который теперь видит каждый турист, тем более там есть и английский перевод «Порошенко, Гройсман, остановите мусорную блокаду Львова».

По словам журналистки, если уж говорить о персоналиях, то в отличии от Порошенко, Гройсман дважды приезжал во Львов и занимался вопросом мусора, проводил конкретные переговоры, на которых достигал конкретных договоренностей с западными инвесторами о строительстве мусороперерабатывающего завода. «Возможно, это и было что-то популистское, но с его стороны по крайней мере было видно попытки хоть что-то решить, а теперь он, мне кажется, обиделся, и ситуация еще больше заходить в тупик», – рассказала Марьяна Пьецух.
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