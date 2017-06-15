Організатора замаху на Тетяну Чорновол повісили у СІЗО – нардеп

За інформацією голови парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Віталія Купрія, в СІЗО знайдено повішеним Олега Нетребка, який, за словами народного обранця, причетний до організації нападу на активістку Євромайдану, нардепа Тетяну Чорновол. Про це він написав у Facebook, передає replyua.net.
«Сьогодні мені стало відомо, що організатора нападу на Тетяну Чорновол, кримінального авторитета Олега Нетребка (прізвисько« Нетрік ») повісили в камері СІЗО!» - повідомив депутат. «Ще під час подій на Майдані я знав деталі цього нападу, оскільки один з його учасників був моїм сусідом з міста Кам'янське. Саме Нетрік найняв банду з мого рідного міста для виконання цього злочину. Про це я тоді повідомив журналістам і опозиційним політикам», - додав Купрій.
Він також стверджує, що «це вбивство» в СІЗО було передбачуваним, оскільки Нетребко був свідком подій під час Революції Переваги. «Вбивство Нетріка в камері варто було очікувати, саме він міг розповісти про злочини правоохоронців під час Революції гідності. Деякі з них до цих пір знаходяться на посадах. Головного свідка у справі Майдану зачистили!»,- зазначив Купрій.