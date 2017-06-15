У мерії Києва розповіли, як перетворять столицю на туристичний хаб

Київська міська державна адміністрація планує продовжувати розвиток розважальної інфраструктури та інфраструктури для активного відпочинку на Трухановому острові, в Гідропарку та інших прибережних територіях Києва. Як інформує replyua.net, про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час презентації відповідної концепції.
«Ці зони відпочинку потребують розвитку. Тому що розвинені прибережні території - це і комфортний відпочинок киян, і туристична привабливість нашого міста», - зазначив Кличко. У концепції мова йде про облаштування канатної дороги (від Арки Дружби народів до Труханового острова), станції канатної дороги на Поштовій Площі, екскурсійно-оглядової вежі, пішохідній зоні на Контрактовій площі, а також облаштування належної кількості паркінгів і зон відпочинку.
«Даний проект об’єднає знакові місця Києва. А Поштова площа стане туристичним хабом, звідки можна буде дістатися до найкрасивіших локацій Києв », - сказав Кличко. Міський голова Києва додав, що влада працює над великою кількістю проектів, які змінять столицю, тому що «потенціал у Києва дуже великий». Як відомо, у травні Віталій Кличко перевірив роботи з реконструкції Гідропарку і зазначив, що до кінця осені буде представлений повний проект реновації всій території парку, повідомляється на сайті Кличко.