В ЄС розкритикували Верховну Раду за гальмування реформ

Глава представництва ЄС в Україні Хьюг Мінгареллі вважає, що неефективна робота Верховної Ради гальмує процес проведення реформ в Україні, інформує replyua.net.
«Коли ми прагнемо перевірити гармонізацію українського законодавства з ЄС, ми розуміємо, що в профільних міністерствах вже створили відповідні проекти закону, вони зареєстровані в Раді, але глава комітету Ради вирішив далі не рухатися через наявність власних інтересів, і він не хоче сприяти реформам», - сказав він сьогодні в Києві під час панельної дискусії VII національного експертного форуму «Точки зростання», організованого Gorshenin Institute. Дипломат підкреслив, що в українському парламенті знаходиться багато людей, які захищають власні інтереси і блокують процес реформ. Мінгареллі також зазначив, що ЄС регулярно надає свої рекомендації щодо підвищення ефективності роботи українського парламенту.
«Але крім технічного вимірювання є ще й політична воля. І якщо немає політичної волі, оскільки в Раді є люди захищають власні інтереси, то буде складно уряду сприяти реформам в Україні», - підсумував глава представництва ЄС.