Бажання зробити подарунок: Кілер розповів про напад на Осмаєва і Окуєву

Кілер, який здійснив напад на Адама Осмаєва і його дружину Аміну Окуеву, не дивлячись на тяжкий стан, почав давати свідчення. Як інформує replyua.net, про це розповів заступник голови Нацполіціі України - начальник ГУ Нацполіціі в Києві Андрій Крищенко. Він наголосив, що зловмисник дає свідчення і розповідає свою версію подій.
«У нього ще важкий стан Він коротко каже, що хотів зробити подарунок», - зазначив він. Він повідомив, що у слідства достатньо доказів для притягнення до відповідальності зловмисника, який вчинив замах на життя добровольців АТО.
«Ситуацію можна розкласти на дві складові. Перша: сам факт стрілянини, замаху, нанесення тілесних ушкоджень Осмаєву і злочинцеві. Злочинець встановлений, і в тому, що він стріляв у потерпілих, у слідства ніяких сумнівів немає. У тому, що вони відстрілювалися і завдяки тому, що зловмисник був поранений, його і змогли затримати, сумнівів теж немає », - розповів Крищенко. Крищенко зазначив, що правоохоронці проводять масштабне розслідування по тому, як він був легалізований в Україні, як він отримав паспорта, вивчають його пересування, «але поки про конкретні висновки говорити рано».