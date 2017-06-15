Стало відомо, скільки українцям доведеться платити за «зайві метри» згідно податку на нерухомість

До 1 липня 2017 роки українці, які мають у власності велику за площею нерухомість, отримають квитанції з податком на житло за 2016 рік. Як інформує replyua.net, сума в різних регіонах країни буде різна. Державна фіскальна служба розсилає квитанції на сплату податку на житло за минулий рік. Він розповсюджується на квартири площею понад 60 кв. м і будинки понад 120 кв. м. Податок поширюється також на власників будинків і квартир, сумарна площа яких перевищує 180 кв. м.
Платіжки отримають не всі власники габаритного житла. Державний реєстр майнових прав, даними якого користуються податківці, заповнений тільки на чверть.
Максимальний розмір податку на «зайву» житлоплощу складає 3% від мінімальної зарплати, проте в кожному населеному пункті місцева влада може самостійно змінювати його в межах зазначеного ліміту. Так, в Києві, Львові, Чернігові і Полтаві ставка податку на нерухомість становить лише 1% від «мінімалки», а в Одесі та Дніпрі - 2%. Наприклад, якщо людина володіє трикімнатної квартирою в столиці на 78 кв. м, то податок на нерухомість йому потрібно буде заплатити за 18 кв. м, що становить 248 грн. (виходячи з показника мінімальної зарплати за 2016 рік у 1378 гривень). Крайньою датою сплати вищевказаних податків є 28 серпня. У разі порушення цього дедлайну власникам житла також буде передбачено штраф, еквівалентний 10-20% від суми податкової заборгованості.