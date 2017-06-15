валюта
СпецтемаНа этой неделе в Москву придут неприятные новости с Вашингтона, в их преддверии от РФ отворачивается даже Беларусь

Стало відомо, скільки українцям доведеться платити за «зайві метри» згідно податку на нерухомість

Стало відомо, скільки українцям доведеться платити за «зайві метри» згідно податку на нерухомість
До 1 липня 2017 роки українці, які мають у власності велику за площею нерухомість, отримають квитанції з податком на житло за 2016 рік. Як інформує replyua.net, сума в різних регіонах країни буде різна. Державна фіскальна служба розсилає квитанції на сплату податку на житло за минулий рік. Він розповсюджується на квартири площею понад 60 кв. м і будинки понад 120 кв. м. Податок поширюється також на власників будинків і квартир, сумарна площа яких перевищує 180 кв. м.

Платіжки отримають не всі власники габаритного житла. Державний реєстр майнових прав, даними якого користуються податківці, заповнений тільки на чверть.

Максимальний розмір податку на «зайву» житлоплощу складає 3% від мінімальної зарплати, проте в кожному населеному пункті місцева влада може самостійно змінювати його в межах зазначеного ліміту. Так, в Києві, Львові, Чернігові і Полтаві ставка податку на нерухомість становить лише 1% від «мінімалки», а в Одесі та Дніпрі - 2%. Наприклад, якщо людина володіє трикімнатної квартирою в столиці на 78 кв. м, то податок на нерухомість йому потрібно буде заплатити за 18 кв. м, що становить 248 грн. (виходячи з показника мінімальної зарплати за 2016 рік у 1378 гривень). Крайньою датою сплати вищевказаних податків є 28 серпня. У разі порушення цього дедлайну власникам житла також буде передбачено штраф, еквівалентний 10-20% від суми податкової заборгованості.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Путін виступив із сенсаційною заявою щодо Криму

Срочно: Навальный: знаю, что мои слова очень не понравятся украинцам
Важное за сутки
14 июн 2017
11402

Сазонов: я знаю, кто приложил больше всего усилий для встречи Порошенко и Трампа и это не МИД

Визит лидера украинцев Петра Порошенко в США, что подтвердили уже достоверные источники, состоится 19-21 июня. Встреча Порошенко с Трампом запланирована на 20 июня. Об этом в Facebook сообщает

14 июн 2017
8990

Блогер: так низько Росію ще не опускали

Блогер Сергій Стебліненко дав кілька коментарів з приводу запровадження Сполученими Штатами Америки нового розширеного пакету фінансових санкцій проти Російської Федерації, - про це новинний портал

Последние новости

Журналистка рассказала, какую подлость Садовый преподнес Гройсману, чем вызвал его гнев

Олешко: пока враги утверждают, что никому тот безвиз не нужен, украинцы ощущают эффект безвиза и благодарят президента

Президента України просять повернути російський Вконтакте

Пономарь: мы не привязываемся к Минску-2, наша единственная конечная цель – Украина освободит свою территорию

Організатора замаху на Тетяну Чорновол повісили у СІЗО – нардеп

У мерії Києва розповіли, як перетворять столицю на туристичний хаб

Цимбалюк: Путин продолжает стрелять в украинских солдат и одновременно размышлять о «союзе» и «экономической интеграции»

Тиллерсону выпало нелегкое дело послать сигнал от Трампа, что Белый дом не видит будущего в Минских договоренностях

В ЄС розкритикували Верховну Раду за гальмування реформ

Подругу Путіна в Європарламенті позбавили депутатського мандату

Украинский «ProZorro.Продажи» признан самым эффективным в мире

Бажання зробити подарунок: Кілер розповів про напад на Осмаєва і Окуєву

Експерт розвінчав міфи про ЗВТ з ЄС, які активно поширюють «Оппоблок», «Батьківщина», радикали Ляшка та «Свобода»

Журналіст про мовний закон: чуже вирізати значно простіше, ніж популяризувати своє

Трагедія у Франції: чоловік убив дружину, прив’язавши її до рейок потягу та покінчив життя самогубством

Путін назвав Медведчука українським націоналістом

На межі зникнення: вчені прогнозують цілковите знищення Амазонки

Стало відомо, скільки українцям доведеться платити за «зайві метри» згідно податку на нерухомість

Сюрприз Путину перед саммитом G-20 удался, отменить санкции Трампу уже нереально, – эксперт

Продолжительная тенденция: дипломат рассказал, чем для России обернутся новые санкции США

 Новости за день