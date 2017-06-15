Незважаючи на заборону: на станції «Героїв Дніпра» не поспішають знімати георгіївську стрічку

У столичному метрополітені заявили, що готові прибрати зі станції «Героїв Дніпра» заборонену законом георгіївську стрічку тільки після відповідного рішення Київської міської ради, передає replyua.net. Прес-секретар КП «Київський метрополітен» Наталя Макогон повідомила, що сьогодні тільки на одній станції метро «Героїв Дніпра» розміщена георгіївська стрічка, пише «Укрінформ».
«Київський метрополітен є комунальним підприємством. Ми виконуємо рішення, яке приймає місто. Зокрема, коли був введений закон про декомунізацію, Київрада приймала рішення і встановлював чіткий перелік об'єктів і станцій, на яких потрібно провести роботи. Тому, якщо Київрада ухвалить рішення, звичайно, ми фізично будемо проводити роботи. Однак самостійно ми як підприємство такі рішення приймати не маємо права», - сказала Макогон.
Як відомо, з сьогоднішнього дня закон про заборону георгіївської стрічки вступив в силу. Нововведенням передбачається, що публічне використання, демонстрація або носіння георгіївської стрічки карається штрафом від 50 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850-2 550 гривень) з конфіскацією стрічки.