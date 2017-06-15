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Україна на порозі епідемії кору

Україна на порозі епідемії кору
Україні загрожує епідемія кору. Як інформує replyua.net, у поточному році заразилися понад 700 осіб, в основному це діти і підлітки. Кір зафіксовано вже в 15 областях. Найбільше випадків зафіксовано на Прикарпатті та Одещині. В інтерв'ю журналістам Світлана Лаврюкова, лікар-інфекціоніст, заявила, що суттєве зростання захворюваності на кір почалося з середини квітня. «Кожного дня до медичних закладів приходить від 3 до 10 пацієнтів з діагнозом кір», - розповіла вона. Тим часом, інфекціоністи очікують подальше зростання захворюваності в південних регіонах, адже в розпалі курортний сезон.

Спалах кору медики пов'язують з низьким рівнем вакцинації в країні. При цьому, запевняють, препаратів для щеплень в регіонах вдосталь. «Люди їдуть відпочивати саме з західних регіонів до нас, тому, думаю, зростання захворювання пов'язаний з міграцією людей. Виникає якась паніка, і щеплення кабінет просто-напросто працює практично в цілодобовому режимі », - додав головний лікар одеської дитячої поліклініки №6 Сергій Горіщак.

За даними Міністерства охорони здоров'я, у поточному році захворюваність на кір в Україні зросла більш ніж в 70 разів у порівнянні з минулорічними показниками. Нагадаємо, з початку квітня від ботулізму в Україні померли 9 осіб, 8 з них отруїлися рибою. Незважаючи на всі застереження медиків, від улюбленого продукту українців відмовлятися не поспішають. На одеських пляжах і зараз продають в'ялену рибу.
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