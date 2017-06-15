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У заступника глави НАПК Радецького через підробку документів проводять обшуки

У заступника глави НАПК Радецького через підробку документів проводять обшуки
У кабінеті заступника голови Національного агентства з питань запобігання корупції Руслана Радецького проходить обшук в зв'язку з фальсифікацією документів. Про це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков сказав на прес-конференції, інформує replyua.net з посиланням на УНІАН. «Дійсно, вранці, згідно з рішенням суду, почали проводити деякі процесуальні дії щодо члена НАПК - пана Радецького. Мова йде про фальсифікацію документів, і з цього питання ведеться розслідування», - сказав Аваков. Керівник МВС зазначив, що інших подробиць поки повідомити не може.

Як уточнює Українська правда, обшук проводять в рамках досудового розслідування за фактом використання завідомо підроблених документів та подачі їх до Київської міської кваліфікаційну комісію адвокатури, щоб отримати свідоцтво на право заняття адвокатською діяльністю.

Раніше глава Мін’юсту Павло Петренко заявив, що керівництво Національного агентства з питань запобігання корупції має написати заяви про звільнення і піти у відставку. «Ті люди, які очолюють НАПК, зараз несуть персональну відповідальність за те, що у нас не діє повноцінна система перевірок декларацій. Так бути не повинно», - заявив міністр журналістам.
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