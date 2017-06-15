Историк: поляки выходят из той логики, что видеть российские танки под Люблином – это значительно хуже, чем под Донецком

Несмотря на то, что на людях президенты Украины и Польши Порошенко и Дуда пытаются демонстрировать улыбки и взаимопонимание, на самом деле польско-украинские отношения далеки от идеальных и даже добрососедских. Такое мнение в эфире «Громадського радио» высказал историк, публицист Александр Зинченко. По его словам, в последнее время большинство политических решений в Польше принимается единолично лидером партии «Право и справедливость» Ярославом Качиньским.
Историк отмечает, что, если говорить о дискуссии вокруг прошлого, то она действительно влияет ужасно на наши отношения на протяжении последних нескольких лет. Традиционно в эти дни происходит шествие в Перемышле. Украинская община Перемышля идет на кладбище, чтобы поклониться памяти тех украинским воинов, которые в 1920 году вместе с Пилсудским отстаивали польскую независимость от большевистского нашествия. В прошлом году была драка. В этом году были задействованы максимально возможные меры безопасности.
Александр Зинченко высказал мнение, что, когда в Украине президентом был Леонид Кучма, а в Польши Александр Квасьневский, действительно можно было говорить о том, что Украина была подзащитным Польши, Польша была адвокатом Украины в ЕС. Сейчас безопасность на восточных границах Польши обеспечивает не НАТО, а украинские солдаты.