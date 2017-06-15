Президента України просять повернути російський Вконтакте

Петиція на офіційному сайті глави держави з проханням повернути українцям доступ до російської соціальної мережі Вконтакте, набрала необхідну кількість підписів для того, щоб це питання розглянули в Адміністрації президента, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Більше 25 тисяч осіб поставили свої підписи під зазначеною петицією. Це вдалося зробити менше, ніж за місяць. В описі петиції автори зазначають, що ухвалення заборони на російський веб-ресурс тягне за собою низку негативних наслідків. Крім того, активісти вважають, що «співробітники СБУ зобов’язані слідкувати за поширенням пропаганди на цьому сайті, але через те, що ці органи виявилися нездатні це робити, від наслідків страждають звичайні люди».
Варто нагадати, що в травні президентом Петром Порошенком було підписано указ про санкційні обмеження щодо низки фізичних та юридичних осіб Російської Федерації. Серед них опинилися і славнозвісні російські веб-ресурси, зокрема, соцмережі Вконтакте та Одноклассники, компанія Яндекс та всі її продукти, а також бухгалтерська програма 1С.