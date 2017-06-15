Кабмин утвердил показатели роста экономики в 3%, 4% и 5% на следующие три года

Популярный украинский блогер Денис Пятигорец на своей странице в Facebook пишет о том, что правительство Владимира Гройсмана впервые в истории бюджетирования в независимой Украине утвердило среднесрочную бюджетную резолюцию на 2018-2020 годы с заложенными показателями роста экономики в 3%, 4% и 5% на следующие три года.
По словам Дениса Пятигорца, здесь дело вовсе не в тех процентах роста, которые нарисовал Кабмин. Уже можно предвидеть зрадофильськие словоизвержения в комментария на эту тему. Суть в другом, а именно в том, что правительство четко понимает за счет чего и как подымать уровень жизни в стране на ближайшие три года, а не 5 или 10 лет.
«Нет, тут дело в хозяйственном подходе. Кто когда-то имел отношение к планированию местных бюджетов, тот знает – планируя бюджет на год ты только можешь закрывать дыры. Спланировать то перспективу, чтобы обеспечить устойчивое развитие территории ты не можешь – потому что не знаешь каким будет бюджет через год. Поэтому так и живем - от получки до аванса, а теперь будет возможность что-то планировать на перспективу. Эффективно использовать бюджеты развития и повышать экономику», – объяснил блогер.