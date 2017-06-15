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Припинення АТО: Романенко спрогнозував подальші дії Порошенка

Припинення АТО: Романенко спрогнозував подальші дії Порошенка
Екс-заступник голови Генштабу, генерал-лейтенант Ігор Романенко прокоментував в інтерв'ю InfoResist заяви президента Петра Порошенка і глави РНБО Олександра Турчинова про те, що АТО фактично завершено і вже потрібно законодавчо прописувати нові методи і механізми протистояння, інформує replyua.net.

За його словами, для досягнення нових цілей або цілей звільнення, відновлення кордону необхідно переходити до нових форматів. Тому, прийнято було рішення. Ось зараз і напрацьовується законодавча база, яка дозволила б забезпечити дії в існуючих вже умовах, а головне - дозволила б організуватися силовим структурам в нашій державі для перспектив, якими є відновлення кордонів. «Ось для цього зроблене певне напрацювання, президент наш виступить з ініціативою, яка буде розглядатися в парламенті», - вважає Романенко.

Він зазначає, що такий підхід передбачає по максимуму використовувати мирні, дипломатичні можливості і в той же час готувати силовий блок. «Силовий блок треба підготувати, по-перше, до відбиття широкомасштабної війни, якщо раптом Росія піде на це. І по-друге, це вже особистий мій підхід, в разі, якщо це буде необхідно в умовах зміни ситуації в Росії і навколо взагалі конфлікту в Україні», - заявив колишній генtрал.
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